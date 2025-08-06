جاءت تصريحات لابيد عقب اجتماع أمني استمر 40 دقيقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حضره السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رومان غوفمان.

وقال لابيد في ختام اللقاء: "أخبرت نتنياهو أن احتلال القطاع فكرة سيئة، ولا يمكن المضي بها دون دعم شعبي واسع، وشعب إسرائيل غير مهتم بهذه الحرب"، وحذّر من أن أي خطوة نحو احتلال القطاع ستؤدي إلى "دفع ثمن باهظ من الأرواح ومن أموال المواطنين"، وفق ما نقلته "القناة 13" العبرية.

يأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بشأن الخطة، التي يدفع نتنياهو نحو تنفيذها، خصوصاً في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها. في المقابل، يطرح رئيس الأركان إيال زامير، خطة بديلة تشمل "تطويق" مناطق محددة في غزة للضغط على حماس دون الانجرار إلى "أفخاخ استراتيجية"، حسب تعبيره.

في السياق ذاته، نشرت حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" التي تضم أكثر من 550 مسؤولاً سابقاً في الأجهزة الأمنية والدبلوماسية بياناً، مساء الأربعاء، دعت فيه الحكومة إلى عدم اتخاذ قرار متسرع باحتلال غزة.

وحذرت الحركة من أن "الاحتلال الكامل، حتى لو كان ممكناً، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية".

وأكد البيان أن غالبية مواطني إسرائيل يعارضون خطة الاحتلال، وأن الحكومة ترفض مناقشة "بدائل إقليمية ودولية" متاحة.