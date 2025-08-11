وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة من صحفيي الجزيرة، بينهم الشريف وزميله محمد قريقع، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب إلى 237 صحفياً، وفق بيانات مؤسسات إعلامية وحقوقية.

وأنس الشريف، من مواليد 3 ديسمبر/كانون الأول 1996 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نشأ في بيئة مشبعة بالصراع، وعايش الحروب المتكررة التي شهدها القطاع.

تلقى تعليمه في مدارس وكالة "الأونروا" ومدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قبل أن يلتحق عام 2014 بجامعة الأقصى لدراسة الإذاعة والتليفزيون، وتخرج فيها عام 2018.

بدأ الشريف مسيرته الإعلامية متطوعاً في شبكة محلية، ثم التحق بقناة الجزيرة مراسلاً ميدانياً، وتميّز في تغطيته للحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تمركز في شمال القطاع ووسط مدينة غزة، ونجح في توثيق المجازر الإسرائيلية، وأوضاع الحصار، والمجاعة، والانهيار الصحي والإنساني في المناطق المنكوبة.

وفي ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات، كان الشريف يستخدم أسطح المنازل والمستشفيات للعثور على إشارات إنترنت تمكنه من إرسال تقاريره. وقدّم في تغطيته مشاهد صادمة لأطفال جوعى، وعائلات تبحث عن الطعام وسط الأنقاض، وملاجئ مدرسية تحولت إلى مساكن جماعية للنازحين.

وثّق أنس هجمات مباشرة على مدارس "الأونروا" والمستشفيات، وأكد في تقاريره استخدام القصف المتعمد على مناطق مكتظة بالمدنيين. وقد حاز العام الماضي جائزة "المدافع عن حقوق الإنسان" من منظمة العفو الدولية في أستراليا، تكريماً لشجاعته وإصراره على نقل الحقيقة.