سياسة
3 دقيقة قراءة
كييف تعلن استهداف عسكريين روس.. وتؤكد: هجوم موسكو ليلاً يُظهر رفض بوتين للسلام
أعلنت كييف اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 890 عسكرياً روسياً على الأراضي الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بأن هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيرة صباح اليوم ألحق أضراراً بالبنية التحتية.
كييف تعلن استهداف عسكريين روس.. وتؤكد: هجوم موسكو ليلاً يُظهر رفض بوتين للسلام
أثار ضربة أوكرانية على منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا / Reuters
منذ 15 ساعات

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و71 ألفاً و780 فرداً، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في "فيسبوك"، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11118 دبابة، و23148 مركبة قتالية مدرعة، و31698 نظام مدفعية، و1470 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق، و1208 أنظمة دفاع جوي.

وزعم البيان أنه جرى أيضاً تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و51894 طائرة مسيرة، و3558 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59060 مركبة وخزان وقود، و3943 وحدة معدات خاصة.

وفي سياق متصل، أفاد حاكم منطقة تشيرنيهيف، فياتشيسلاف تشاوس، بأن هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيرة صباح الثلاثاء ألحق أضراراً بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من شمال المنطقة، وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن فرق الطاقة والإنقاذ تعمل على استعادة التيار الكهربائي.

كما ذكر رئيس بلدية مدينة كريمنشوك في وسط أوكرانيا، فيتالي ماليتسكي، أن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة ليل الاثنين-الثلاثاء، واصفاً الهجوم بأنه دليل على عدم رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلام.

وجاء ذلك بعد لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن، فقد أكد ترمب دعم بلاده لأمن أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وأشار ماليتسكي إلى أن الهجوم جاء في وقت كان بوتين يؤكد فيه سعيه للسلام عبر مكالمة هاتفية مع ترمب، بينما كان زيلينسكي يجري محادثات في البيت الأبيض بشأن سلام عادل، مما يعكس أن بوتين يريد تدمير أوكرانيا.

اختيارات المحرر

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الهجوم على كريمنشوك كان الأعنف منذ بداية أغسطس/آب، إذ أطلقت روسيا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ.

من جهة أخرى، أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة ليل-الاثنين تسبب في حرائق في منشأة لتكرير النفط وإصابة سقف مستشفى في منطقة فولغوجراد الروسية.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي روسي على الهجمات التي ذكرت أوكرانيا.

وشهد البيت الأبيض أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترمب وزيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترمب بالقادة الأوروبيين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا الجمعة مع بوتين، إذ بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us