وأعلن الجيش الأوكراني في بيان، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و71 ألفاً و780 فرداً، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في "فيسبوك"، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11118 دبابة، و23148 مركبة قتالية مدرعة، و31698 نظام مدفعية، و1470 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق، و1208 أنظمة دفاع جوي.

وزعم البيان أنه جرى أيضاً تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و51894 طائرة مسيرة، و3558 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59060 مركبة وخزان وقود، و3943 وحدة معدات خاصة.

وفي سياق متصل، أفاد حاكم منطقة تشيرنيهيف، فياتشيسلاف تشاوس، بأن هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيرة صباح الثلاثاء ألحق أضراراً بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من شمال المنطقة، وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن فرق الطاقة والإنقاذ تعمل على استعادة التيار الكهربائي.

كما ذكر رئيس بلدية مدينة كريمنشوك في وسط أوكرانيا، فيتالي ماليتسكي، أن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة ليل الاثنين-الثلاثاء، واصفاً الهجوم بأنه دليل على عدم رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلام.

وجاء ذلك بعد لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن، فقد أكد ترمب دعم بلاده لأمن أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وأشار ماليتسكي إلى أن الهجوم جاء في وقت كان بوتين يؤكد فيه سعيه للسلام عبر مكالمة هاتفية مع ترمب، بينما كان زيلينسكي يجري محادثات في البيت الأبيض بشأن سلام عادل، مما يعكس أن بوتين يريد تدمير أوكرانيا.