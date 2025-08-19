سياسة
قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار بولاية وست فرجينيا الأمريكية
قُتل شخصان، أحدهما يُعتقد أنه منفذ الهجوم، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث إطلاق نار وقع أمس الاثنين، في مدينة ماونت كاربون جنوبي ولاية وست فرجينيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
سيارات الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا / Reuters
وقال رئيس شرطة مقاطعة فييت، جيس ماكمولين، إن عناصر الشرطة عثروا على المشتبه به داخل منزله وقد فارق الحياة، في ما يرجح أنه حادث انتحار بسلاح ناري، بينما جرى العثور على قتيل ثانٍ في مرآب سيارات قريب.

وأوضح ماكمولين أن ثلاثة أشخاص آخرين أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار، ويتلقون حالياً العلاج الطبي. ولم تُكشف بعد هوية القتيلين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

مصدر:TRT ARABI
