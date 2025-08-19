منذ 18 ساعات
وقال رئيس شرطة مقاطعة فييت، جيس ماكمولين، إن عناصر الشرطة عثروا على المشتبه به داخل منزله وقد فارق الحياة، في ما يرجح أنه حادث انتحار بسلاح ناري، بينما جرى العثور على قتيل ثانٍ في مرآب سيارات قريب.
اختيارات المحرر
وأوضح ماكمولين أن ثلاثة أشخاص آخرين أُصيبوا بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار، ويتلقون حالياً العلاج الطبي. ولم تُكشف بعد هوية القتيلين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.
مصدر:TRT ARABI