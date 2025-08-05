الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وسط خلافات عميقة.. بن غفير يطالب الجيش بإعلان التزامه تعليمات نتنياهو بشأن احتلال غزة
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى الإعلان صراحة عن التزامه الكامل تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى في حال اتخاذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة.
وسط خلافات عميقة.. بن غفير يطالب الجيش بإعلان التزامه تعليمات نتنياهو بشأن احتلال غزة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير / Reuters
5 أغسطس 2025

جاء ذلك في تدوينة نشرها بن غفير اليوم الثلاثاء على منصة إكس، في ظل تصاعد الخلاف بين قيادة الجيش ورئاسة الحكومة، الذي وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه وصل إلى "نقطة الغليان".

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت مساء الاثنين، إلى قرار نتنياهو إعادة الاحتلال الكامل لغزة، وتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة حماس في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، بدعم أمريكي.

وأكدت القناة "12" نقلاً عن مسؤولين في مكتب نتنياهو أن القرار قد اتُّخذ، فيما لم يصدر جيش الاحتلال أي تعليق رسمي على هذه التصريحات حتى وقت متأخر من مساء الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي كانت سارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت تفرض على الجنود النظاميين البقاء في الاحتياط أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء الخدمة النظامية، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام بمثابة تقليص للقوات النظامية المستخدمة في العملية البرية في غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون".

كما تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة الجيش من "الإنهاك" ونقص في أعداد المقاتلين.

وتدهور الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان بشكل علني، إذ هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، زامير واتهمه بـ"قيادة تمرد وانقلاب عسكري" على خلفية معارضته خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

موصى به

جاء هذا الهجوم رداً على دعوات بضرورة تحمل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن تبعات العملية العسكرية، رغم معارضة المؤسسة الأمنية.

يذكر أن خطة الاحتلال التي طرحها نتنياهو حظيت بموافقة أمريكية، وأثارت جدلاً واسعاً عقب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبر فيها أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 كان "قراراً غير حكيم".

ويُعتقد أن تل أبيب لديها نحو 50 أسيراً في غزة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني في ظروف إنسانية صعبة.

يأتي هذا في سياق استمرار الجيش في تنفيذ عمليات تهجير واسعة للفلسطينيين من مناطق القتال داخل غزة، منذ مايو/أيار الماضي، وسط حالة من التوتر والتصعيد العسكري المستمر في القطاع.

وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us