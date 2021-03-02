سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان إلى احترام مبادئه المتعلقة باللاجئين
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء، إن ضمان احترام المسؤوليات بما فيها حماية الحقوق الأساسية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، من مسؤولية المؤسسات الوطنية والجهات القضائية فيها.
الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان إلى احترام مبادئه المتعلقة باللاجئين
اليونان تشهد حالياً ظروفاً صعبة على حدودها مع تركيا بسبب موجات اللجوء / وزارة الدفاع التركية
2 مارس 2021

طالب الاتحاد الأوروبي اليونان باحترام مبادئه والتحرك وفقاً لها في التعامل مع اللاجئين، وذلك على خلفية إجبارها مؤخراً عدداً كبيراً من طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن ضمان احترام المسؤوليات بما فيها حماية الحقوق الأساسية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، من مسؤولية المؤسسات الوطنية والجهات القضائية فيها.

وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تملك صلاحية التحقيق في ممارسات قوات الأمن لدى البلدان الأعضاء، إلا أنها تدعو المؤسسات الوطنية في مثل هذه الحالات إلى إظهار الحقائق ومتابعة الممارسات غير القانونية والتحقيق فيها، وفق ما نقلته الأناضول.

وشدّد على أن اليونان تشهد حالياً ظروفاً صعبة على حدودها مع تركيا بسبب موجات اللجوء، داعياً أثينا إلى التصرف وفق مبادئ الاتحاد الأوروبي.

وأكد المسؤول الأوروبي ضرورة أن تكون ممارسات اليونان المتعلقة بحماية حدودها، معتدلة وتحترم مبادئ حقوق الإنسان.

والأحد، أخرجت السلطات اليونانية 13 من طالبي اللجوء من مخيم للاجئين في جزيرة ميديللي وأرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، على قارب مطاطي.

وعلى أثر ذلك، دعت وزارة الخارجية التركية اليونان إلى احترام القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة وبروكسل، في التعامل مع طالبي اللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us