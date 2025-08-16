جاء ذلك في تصريحات لترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، الجمعة، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.
وعُقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.
وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن بوتين أشار إلى أنهما توصلا إلى "تفاهم"، إذ قدَّما تفاصيل قليلة لكنَّ كلاً منهما وجَّه إشادة كبيرة إلى الآخر.
وأضاف ترمب أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين قريباً لإطلاعهم على المحادثات، وقال: "كان هذا الاجتماع مثمراً، لقد أحرزنا تقدماً كبيراً. اتفقنا على كثير من الأمور، لكننا لم نتفق تماماً على بعض الأمور المهمة".
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر: "ثمة بعض القضايا المهمة التي لم نتفق عليها بالكامل بعد، لكننا أحرزنا بعض التقدم"، ولفت إلى أنّ "الاتفاق لا يعد اتفاقاً إلا بعد التوصل إليه".
عُقد الاجتماع تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، وبحث خلاله ترمب وبوتين، وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.