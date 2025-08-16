جاء ذلك في تصريحات لترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، الجمعة، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.

وعُقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن بوتين أشار إلى أنهما توصلا إلى "تفاهم"، إذ قدَّما تفاصيل قليلة لكنَّ كلاً منهما وجَّه إشادة كبيرة إلى الآخر.