ووصل ترمب وبوتين إلى ولاية ألاسكا تمهيداً لعقد القمة بينهما التي تنطوي على رهانات عالية، بعدما قال ترمب إنه يريد التوصل "اليوم" إلى وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

وتتضمن القمة بين ترمب وبوتين مناقشة للعلاقات الثنائية والحرب الروسية-الأوكرانية، وشهد الاستقبال مصافحة حارة بين الرئيسين على أرضية المطار، وذلك في استقبال بسجادة حمراء مع هبوط الطائرة الرئاسية الروسية في إنكوريج.

ووفقاً للبيت الأبيض، اتجه الزعيمان إلى اجتماع بصيغة ثلاثة مقابل ثلاثة، وانضم إليهما فيه اثنان من كبار المساعدين، وفق البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية التي تُقلُّ ترمب ووفداً رفيع المستوى في إنكوريج، لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب الروسية-الأوكرانية مع بوتين.