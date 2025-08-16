وأشاد بوتين، في مؤتمر مشترك مع ترمب، بمحادثاته مع نظيره الأمريكي خلال قمتهما مساء الجمعة في ألاسكا، واصفاً إياها بأنها "بنّاءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".

وأنهى الرئيسان الأمريكي والروسي المؤتمر الصحفي المشترك دون تلقي أسئلة من الصحفيين أو مشاركة تفاصيل المحادثات حول مستقبل أوكرانيا، ونطق بوتين بالإنجليزية رداً على ترمب بعد نهاية المؤتمر: "المرة المقبلة ستكون في موسكو".

وقال بوتين: "جرت مفاوضاتنا في أجواء بنّاءة وقائمة على الاحترام المتبادل"، مضيفاً أنها كانت "شاملة ومفيدة للغاية".

وأضاف: "أتفق مع الرئيس ترمب، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا"، وتابع: "نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب شخصياً في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".