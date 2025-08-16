وقال ترمب لقناة فوكس نيوز، بعد القمة التي جمعته مع بوتين: "الآن، الأمر يعود حقاً إلى الرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك. وأقول أيضاً إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلاً"، مضيفاً أن تقييمه للقمة "عشرة من عشرة".

وشدد الرئيس الأمريكي قائلاً: “أعتقد أننا نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق، وعلى أوكرانيا أن توافق، وربما لا تفعل”، مردفاً: “نصيحتي لزيلينسكي أن يبرم اتفاقاً”.

وتابع: “عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية وأعتقد أنه جرى التفاوض على كثير من البنود”، مستدركاً: “لم نتوصل إلى اتفاق نهائي.. وتبقى نقطة أو اثنتان مهمتان للاتفاق بشأنهما”.

وأوضح ترمب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقدان اجتماعاً لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار؛ لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترمب: “إذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل"، وأضاف: "سيعدّون لاجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد".

في السياق، أورد الرئيس الأمريكي أنه ونظيره الروسي تحدثا بـ"صدق شديد" بعد تصريحاتهما التي أعقبت اجتماع بينهما في ألاسكا. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تحدث مع بوتين على انفراد، قال ترمب لمراسل قناة فوكس نيوز: "نعم، فعلت بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية، وبعد ذلك تحدثنا مباشرةً بصدق شديد".