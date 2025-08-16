سياسة
ترمب: الأمر يقع على عاتق زيلينسكي لعقد اتفاق.. وموسكو: محادثات ألاسكا كانت إيجابية للغاية
رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أن العبء يقع الآن على كاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للبناء على قمة ألاسكا التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وضمان التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ترمب وبوتين خلال لقاءهما بألاسكا / AFP
16 أغسطس 2025

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز، بعد القمة التي جمعته مع بوتين: "الآن، الأمر يعود حقاً إلى الرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك. وأقول أيضاً إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلاً"، مضيفاً أن تقييمه للقمة "عشرة من عشرة".

وشدد الرئيس الأمريكي قائلاً: “أعتقد أننا نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق، وعلى أوكرانيا أن توافق، وربما لا تفعل”، مردفاً: “نصيحتي لزيلينسكي أن يبرم اتفاقاً”.

وتابع: “عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية وأعتقد أنه جرى التفاوض على كثير من البنود”، مستدركاً: “لم نتوصل إلى اتفاق نهائي.. وتبقى نقطة أو اثنتان مهمتان للاتفاق بشأنهما”.

وأوضح ترمب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقدان اجتماعاً لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار؛ لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترمب: “إذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل"، وأضاف: "سيعدّون لاجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد".

في السياق، أورد الرئيس الأمريكي أنه ونظيره الروسي تحدثا بـ"صدق شديد" بعد تصريحاتهما التي أعقبت اجتماع بينهما في ألاسكا. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تحدث مع بوتين على انفراد، قال ترمب لمراسل قناة فوكس نيوز: "نعم، فعلت بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية، وبعد ذلك تحدثنا مباشرةً بصدق شديد".

من جهتها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، قال اليوم السبت، إن مشاورات جديدة تهدف إلى حل نقاط التوتر في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة ستجري قريباً.

ونقلت الوكالة عن دراتشييف قوله: "من المتوقع أن تُعقد جولة أخرى من المشاورات حول التطبيع، التي نشير إليها على أنها معالجة لنقاط التوتر في العلاقات الثنائية، في المستقبل القريب".

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، أن المحادثات بين بوتين ونظيره ترمب، تسمح للبلدين بمواصلة البحث عن سبل للتسوية.

وأضاف بيسكوف: "كانت المحادثة إيجابية للغاية بالفعل، وتحدث الرئيسان عن ذلك. هذه هي المحادثة بالذات التي تسمح لنا بالمضيّ قدماً بثقة معاً على طريق البحث عن خيارات التسوية". ولم يوضح بيسكوف ما التسوية التي يقصدها.

وعقد ترمب وبوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في وقت سابق السبت، عقب اجتماع استمر لنحو 3 ساعات في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" بولاية ألاسكا الأمريكية.

وعُقد الاجتماع بصيغة 3+3، حيث حضر من الجانب الأمريكي ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما ضم الوفد الروسي بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

