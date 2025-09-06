وأوضح قماطي، في تصريح لوكالة رويترز، أن موقف الحزب يستند إلى ما أعلنته الحكومة اللبنانية أن تنفيذ خارطة الطريق الأمريكية لنزع سلاح حزب الله "مرهون بالتزام إسرائيل"، مؤكداً أن استمرار الغارات الإسرائيلية ووجود قواتها في الجنوب يعني أن "التطبيق مجمّد حتى إشعار آخر".

وقال "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأمريكية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر"، ومتوقعاً أن تلتزم الحكومة اللبنانية "إعداد استراتيجية أمن وطني".

وأمس الجمعة، رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة للجيش لحصر السلاح بيد الدولة قائلاً إن الجيش سيبدأ تنفيذها، دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال، فيما انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة اعتراضاً على بحث الخطة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية"، مشيراً إلى أنه تقرر أيضاً أن "ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن"، وأن "الجيش سيباشر تنفيذ الخطة، وفق الإمكانات المتاحة".

وأكد مرقص أن بلاده تشدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي "1701"، واستمرار إسرائيل في الخروق "يمثل تنصلها من الالتزامات".