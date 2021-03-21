سياسة
2 دقيقة قراءة
معتقل بتهمة إهانة الملك.. متظاهرون يطالبون بالإفراج عن مغني راب إسباني
تظاهر المئات من الإسبان مساء السبت للمطالبة بالإفراج عن مغنّي الراب بابلو هاسيل، المسجون منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، على خلفية تغريدات له وصف فيها الملك خوان كارلوس الأوّل بأنه "زعيم عصابة"، فضلاً عن اتهامه الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين.
معتقل بتهمة إهانة الملك.. متظاهرون يطالبون بالإفراج عن مغني راب إسباني
سار مئات الأشخاص في مدريد بهدوء مردّدين "الحرية لبابلو هاسيل" / Reuters
21 مارس 2021

تجمّع مئات المتظاهرين مساء السبت في مدن عدة في إسبانيا، لا سيّما في مدريد وبرشلونة، للمطالبة بالإفراج عن مغنّي الراب بابلو هاسيل المسجون منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، على خلفيّة تغريدات له.

وحُكم على مغني الراب بابلو هاسيل (32 عاماً) بالسجن تسعة أشهر بعدما أدين بجرم تمجيد الإرهاب، إثر نشره تغريدة وصف فيها الملك خوان كارلوس الأوّل بأنّه "زعيم عصابة"، وأشاد بأشخاص تورّطوا في هجمات واتّهم الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين.

وأحيا توقيفه النقاش حول حرية التعبير في إسبانيا، وفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيّين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب "بوديموس" اليساري المتطرّف الذي يدعم التظاهرات.

وسار مئات الأشخاص في مدريد بهدوء، مردّدين "الحرّية لبابلو هاسيل" و"نحن مناهضون للفاشيّة"، قبل أن يتفرّقوا بطلب من الشرطة، حسب مشاهدات صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي برشلونة، مركز التظاهرات المؤيّدة لمغنّي الراب الكتالوني، سار نحو مئة شخص بهدوء خلف لافتة تطالب بـ"عفو كامل عن بابلو هاسيل"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتتناقض أجواء الهدوء هذه مع تحرّكات شهر فبراير/شباط التي اتّسمت باشتباكات عنيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us