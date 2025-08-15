سياسة
1 دقيقة قراءة
ترمب قبيل لقائه بوتين: سأترك لأوكرانيا القرار بشأن تبادل أراضٍ مع روسيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، في أثناء توجهه إلى ولاية ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيترك لأوكرانيا القرار بشأن انخراطها في تبادل أراضٍ مع روسيا.
"قال ترمب أثناء توجهه للقاء بوتين: "لست هنا للتفاوض من أجل أوكرانيا / AFP
15 أغسطس 2025

وقال ترمب خلال تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ألاسكا، لإجراء محادثات مع بوتين، إنني "لست هنا للتفاوض من أجل أوكرانيا"، معتقداً أنّ موسكو وكييف تحاولان التفاوض.

وتابع قائلاً: "أوكرانيا عليها أن تقرر مصير الأراضي"، منوهاً بأنه "لن تُجرى أي معاملات حتى تتوقف الحرب، وبوتين مهتم بالاقتصاد في عهد ترمب"، على حد قوله.

وكان ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيلتقي نظيره الروسي في 15 أغسطس/آب الجاري، في ولاية ألاسكا بأقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
