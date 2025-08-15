وقال ترمب خلال تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ألاسكا، لإجراء محادثات مع بوتين، إنني "لست هنا للتفاوض من أجل أوكرانيا"، معتقداً أنّ موسكو وكييف تحاولان التفاوض.

وتابع قائلاً: "أوكرانيا عليها أن تقرر مصير الأراضي"، منوهاً بأنه "لن تُجرى أي معاملات حتى تتوقف الحرب، وبوتين مهتم بالاقتصاد في عهد ترمب"، على حد قوله.