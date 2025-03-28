تركيا
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مُسيَّرة بيرقدار TB3 التركية تنجح مجدداً في إصابة هدف بصاروخ أسرع من الصوت
اجتازت الطائرة التركية المسيَّرة "بيرقدار TB3" اختبار إصابة هدف بصاروخ أسرع من الصوت، بنجاح للمرة الثانية.
مُسيَّرة بيرقدار TB3 التركية تنجح مجدداً في إصابة هدف بصاروخ أسرع من الصوت
مسيرة "بيرقدار TB3" التركية / AA
28 مارس 2025

وذكر بيان صادر عن شركة "بايكار" التركية المتخصصة بتطوير الطائرات المسيَّرة، أمس الخميس، أن "بيرقدار TB3" تواصل اختبارات تكامل الذخيرة.

وأضاف أن الطائرة أجرت اختبار إطلاق صاروخ İHA-122 الأسرع من الصوت الذي طورته شركة روكيتسان التركية في ولاية موغلا.

ولتحسين قدراتها في سيناريوهات مختلفة، أصابت المسيَّرة هدفاً محاطاً بستائر بقياس 6 × 6 أمتار في البحر بدقة تامة من مسافة تزيد على 50 كيلومتراً، وهذه المرة تحت خط ارتفاع الرؤية.

واستطاعت "بيرقدار TB3" إصابة الهدف بإشارة ليزرية من طائرة "بيرقدار TB2" التي رافقتها، وهو ما أثبت نجاح المسيَّرتين بالتنسيق فيما بينهما.

والثلاثاء، نجحت المسيَّرة "بيرقدار TB3" بإصابة هدفها بدقة متناهية في أول اختبار إطلاق صاروخ أسرع من الصوت من طراز "İHA-122".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت "بيرقدار TB3" اسمها في التاريخ باعتبارها أول مسيَّرة تقلع وتهبط على مدرج قصير من دون استخدام معدات دعم هبوط.

ونفذت الطائرة عملية الإقلاع والهبوط على متن سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية الهجومية متعددة المهام.

وتعتبر شركة بايكار، من كبرى الشركات المصنعة للطائرات المسيَّرة في العالم، إذ وقّعت اتفاقيات تصدير مع 34 دولة لطائرة بيرقدار "بيرقدار TB2"، ومع 11 دولة لطائرة "أقنجي تيها" التكتيكية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام 2023، والرقم ذاته خلال العام 2024.

مصدر:TRT Arabi
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