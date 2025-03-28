وذكر بيان صادر عن شركة "بايكار" التركية المتخصصة بتطوير الطائرات المسيَّرة، أمس الخميس، أن "بيرقدار TB3" تواصل اختبارات تكامل الذخيرة.

وأضاف أن الطائرة أجرت اختبار إطلاق صاروخ İHA-122 الأسرع من الصوت الذي طورته شركة روكيتسان التركية في ولاية موغلا.

ولتحسين قدراتها في سيناريوهات مختلفة، أصابت المسيَّرة هدفاً محاطاً بستائر بقياس 6 × 6 أمتار في البحر بدقة تامة من مسافة تزيد على 50 كيلومتراً، وهذه المرة تحت خط ارتفاع الرؤية.

واستطاعت "بيرقدار TB3" إصابة الهدف بإشارة ليزرية من طائرة "بيرقدار TB2" التي رافقتها، وهو ما أثبت نجاح المسيَّرتين بالتنسيق فيما بينهما.

والثلاثاء، نجحت المسيَّرة "بيرقدار TB3" بإصابة هدفها بدقة متناهية في أول اختبار إطلاق صاروخ أسرع من الصوت من طراز "İHA-122".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت "بيرقدار TB3" اسمها في التاريخ باعتبارها أول مسيَّرة تقلع وتهبط على مدرج قصير من دون استخدام معدات دعم هبوط.

ونفذت الطائرة عملية الإقلاع والهبوط على متن سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية الهجومية متعددة المهام.

وتعتبر شركة بايكار، من كبرى الشركات المصنعة للطائرات المسيَّرة في العالم، إذ وقّعت اتفاقيات تصدير مع 34 دولة لطائرة بيرقدار "بيرقدار TB2"، ومع 11 دولة لطائرة "أقنجي تيها" التكتيكية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام 2023، والرقم ذاته خلال العام 2024.