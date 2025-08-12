وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي إصابتين لمتضامنين أجنبيين، تعرّضا للاعتداء من المستوطنين وقوات الاحتلال في خربة بزيق بالأغوار الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة بزيق شمال طوباس، وداهمت عدداً من المنازل واعتدت على مواطنين ومتضامنين أجانب بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وفي جنوب الضفة، أُصيب عدد من المواطنين في اعتداءات نفذها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال على بلدتي حلحول وصوريف شمال الخليل. وهاجم المستوطنون الأهالي بالضرب، ما أسفر عن إصابات بالرضوض عولجت ميدانياً.

كما ألحق المستوطنون أضراراً بمحصول عنب تعود ملكيته لعائلة كرجة في منطقة الحواور بحلحول، وسرقوا كميات أخرى. وفي بلدة صوريف، أضرم المستوطنون النار في محيط منزل المواطن محمود أحمد الهور بمنطقة عين الحمام، قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخمادها ومنع امتدادها إلى داخل المنزل.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وتهجير قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة.

حملة اقتحامات واعتقالات واسعة