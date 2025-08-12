سياسة
تصعيد إسرائيلي في الضفة.. إصابات واعتداءات طالت فلسطينيين ومتضامنين أجانب
أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، بجروح ورضوض جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد طال أيضاً متضامنين أجانب.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي إصابتين لمتضامنين أجنبيين، تعرّضا للاعتداء من المستوطنين وقوات الاحتلال في خربة بزيق بالأغوار الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة بزيق شمال طوباس، وداهمت عدداً من المنازل واعتدت على مواطنين ومتضامنين أجانب بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وفي جنوب الضفة، أُصيب عدد من المواطنين في اعتداءات نفذها مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال على بلدتي حلحول وصوريف شمال الخليل. وهاجم المستوطنون الأهالي بالضرب، ما أسفر عن إصابات بالرضوض عولجت ميدانياً.

كما ألحق المستوطنون أضراراً بمحصول عنب تعود ملكيته لعائلة كرجة في منطقة الحواور بحلحول، وسرقوا كميات أخرى. وفي بلدة صوريف، أضرم المستوطنون النار في محيط منزل المواطن محمود أحمد الهور بمنطقة عين الحمام، قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخمادها ومنع امتدادها إلى داخل المنزل.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وتهجير قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة.

حملة اقتحامات واعتقالات واسعة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معزوز جعرون بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة، واقتحمت منزل المواطن فؤاد الجيوسي في ضاحية اكتابا، واعتلت سطح المنزل، كما أوقفت المركبات على الشارع الرئيسي ودققت في هويات الركاب.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها لليوم الـ198 على التوالي، وسط حصار مشدد وانتشار مكثف للجنود والآليات.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في المدينة ومخيمي عسكر القديم والجديد، وعدد من القرى شرق وجنوب المحافظة. وأطلقت قنابل الغاز والصوت في حي رأس العين، واقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، دون أن تُسجل اعتقالات.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

