وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن إسبانيا استدعت مساء الاثنين سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور، على خلفية وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مدريد بأنها "معادية للسامية".

وقالت الهيئة إن "وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وجه بإعادة السفيرة آنا ماريا سولومون من تل أبيب للتشاور، بعد اتهامات ساعر لمدريد بمعاداة السامية".

ولم تصدر إفادة فورية من الجانب الإسباني بخصوص استدعاء السفيرة، لكن في وقت سابق الاثنين أعلنت الخارجية الإسبانية في بيان رفضها القاطع الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية.

وتصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب على خلفية اتهامات إسرائيلية لإسبانيا بـ"معاداة السامية"، عقب إقرارها حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب "الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

ومن بين العقوبات، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صباح الاثنين، فرض حظر على الأسلحة، ومنع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في المواني الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.