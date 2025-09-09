وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن "قوات الاحتلال تواصل إغلاق طريق (النفق)، بين بلدتي بدو والجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علماً أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في منطقة شمال غرب القدس المحتلة".

ومساء الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات شمال غرب القدس المحتلة "ونفذ عمليات دهم واعتقال تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام"، وفق وكالة “وفا”.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت بلدة قطنة، واعتقلت عدداً من الشبان بعد مداهمة بناية سكنية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى أحد المنازل".

والاثنين، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوقاً أمنياً مشدداً شمال غرب القدس، واقتحم عدة مناطق، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 بينهم 3 جروحهم خطيرة و5 متوسطة والباقي طفيفة أو نتيجة نوبات هلع، وفق إعلام عبري.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إن "منفذَي الهجوم ينحدران من بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس، حيث فرض الجيش طوقاً على المنطقة".

بالتوازي مع ذلك، أغلق جيش الاحتلال عدداً من الحواجز العسكرية التي تربط مدينة رام الله (وسط) مع القرى الواقعة إلى الشمال والغرب منها، ما منع حركة المرور والتنقل.

وبينت "وفا"، أن "قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز عطارة شمال رام الله بشكل كامل، فيما نصبت صباح اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة عين سينيا شمالاً، واحتجزت عشرات المركبات الخارجة من المدينة، ما أعاق حركة تنقل المواطنين بشكل كبير".

وتشهد المنطقة منذ ساعات الصباح اختناقات مرورية حادة على مدخل عين سينيا، في ظل استمرار "إجراءات الاحتلال التعسفية" بحق الأهالي، وفق الوكالة الرسمية.

حملة اعتقالات

في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال 22 فلسطينياً الثلاثاء، خلال حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي شمال الضفة، قالت مصادر محلية في جنين إن الاحتلال اعتقل 14 فلسطينياً بعد دهم منازلهم وتفتيشها ببلدتي ميثلون غربا، وسيلة الظهر جنوباً.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشاب الفلسطيني ضياء القاطوني، بعد اقتحام منزله في مخيم العين غربي مدينة نابلس، حسب "وفا".