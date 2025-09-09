وقال كيه بي شارما أولي في رسالة إلى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية: "لقد قدمت اليوم استقالتي من مهماتي رئيساً للوزراء (...) لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".

في غضون ذلك، تراجعت الحكومة عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كانت صباح الثلاثاء تعمل بشكل طبيعي.

ونقلت الصحافة المحلية عن وزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ قوله إنّ الحكومة ألغت هذا الحظر بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.