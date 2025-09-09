سياسة
رئيس وزراء النيبال يستقيل غداة احتجاجات دامية.. والحكومة تتراجع عن حجب مواقع التواصل
أعلن رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه غداة احتجاجات على حجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف، وأسفرت عن مقتل 19 شخصاً وإصابة المئات.
احتجاجات عارمة في النيبال بسبب حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد / AP
9 سبتمبر 2025

وقال كيه بي شارما أولي في رسالة إلى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية: "لقد قدمت اليوم استقالتي من مهماتي رئيساً للوزراء (...) لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".

في غضون ذلك، تراجعت الحكومة عن قرارها حظر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كانت صباح الثلاثاء تعمل بشكل طبيعي.

ونقلت الصحافة المحلية عن وزير الإعلام بريثفي سوبا غورونغ قوله إنّ الحكومة ألغت هذا الحظر بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.

وقرّر رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي إجراء تحقيق في الاحتجاجات التي اندلعت بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رئيس الوزراء في رسالة أنّ "الحكومة لا تؤيد وقف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وستضمن بيئة مناسبة لاستخدامها". وأضاف: "ستُشكَّل لجنة تحقيق للتحقيق في الاحتجاجات وتحليلها".

