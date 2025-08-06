ويأتي توقيع التفاهمات في إطار اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري المنعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وحضر الاجتماع فولكان أغار نائب وزير التجارة التركي، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إضافة إلى رئيس المجلس نائل أولباق، ورئيس مجلس الأعمال التركي-السوري إبراهيم فؤاد أوزتوركتشين، وممثلين عن عالم الأعمال من البلدين.

وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسَي الأعمال التركي-السوري من جهة، والسوري-التركي من جهة أخرى.

كما جرى توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من جانب، وغرف التجارة في كل من مدن دمشق وحلب واللاذقية وحماة السورية من جانب آخر.