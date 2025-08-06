تركيا
تركيا وسوريا توقعان 10 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في إسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، توقيع 10 مذكرات تفاهم بين مؤسسات اقتصادية وتجارية تركية وسورية.
اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري المنعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي / AA
منذ 18 ساعات

ويأتي توقيع التفاهمات في إطار اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري المنعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وحضر الاجتماع فولكان أغار نائب وزير التجارة التركي، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إضافة إلى رئيس المجلس نائل أولباق، ورئيس مجلس الأعمال التركي-السوري إبراهيم فؤاد أوزتوركتشين، وممثلين عن عالم الأعمال من البلدين.

وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسَي الأعمال التركي-السوري من جهة، والسوري-التركي من جهة أخرى.

كما جرى توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من جانب، وغرف التجارة في كل من مدن دمشق وحلب واللاذقية وحماة السورية من جانب آخر.

وشهد الاجتماع أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وغرفة صناعة حلب، وأخرى بين غرفة تجارة إسطنبول ونظيرتها في دمشق، علاوة على مذكرة تفاهم بين اتحاد مصدِّري الحبوب والبقول والمنتجات الزيتية بجنوب شرق الأناضول وغرفة تجارة دمشق، وأخرى مع غرفة تجارة حلب.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة مدينة جزرة بولاية شرناق التركية، وغرفة تجارة حلب.

والثلاثاء، وقّعت تركيا وسوريا بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، في مراسم بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار.

مصدر:TRT ARABI
