وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الشركات المشاركة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، خلال الحفل، إن الاتفاقيات الموقعة "تمثل إعلاناً واضحاً لانفتاح سوريا على الاستثمار، واستعدادها للتعاون مع شركاء موثوقين من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر".

وأوضح الهلالي أن أبرز المشاريع تشمل تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار، وإنشاء مشروع مترو دمشق بـ2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع "أبراج دمشق" بـ2 مليار دولار، و"أبراج البرامكة" بـ500 مليون دولار، و"مول البرامكة" بقيمة 60 مليون دولار، من دون الكشف عن تفاصيل بقية المشاريع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات "ليست فقط مشاريع تطوير عقاري، بل أدوات لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وبناء ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السورية".