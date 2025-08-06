سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
سوريا توقع اتفاقيات استثمارية بـ14 مليار دولار تشمل 12 مشروعاً استراتيجياً
وقّعت الحكومة السورية، الأربعاء، مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 14 مليار دولار، تشمل تنفيذ 12 مشروعاً استراتيجياً في مجالات البنية التحتية والنقل والتطوير العقاري.
سوريا توقع اتفاقيات استثمارية بـ14 مليار دولار تشمل 12 مشروعاً استراتيجياً
مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع شركات دولية بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع / وكالة الأنباء السورية (سانا)
منذ 12 ساعات

وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الشركات المشاركة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، خلال الحفل، إن الاتفاقيات الموقعة "تمثل إعلاناً واضحاً لانفتاح سوريا على الاستثمار، واستعدادها للتعاون مع شركاء موثوقين من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر".

وأوضح الهلالي أن أبرز المشاريع تشمل تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار، وإنشاء مشروع مترو دمشق بـ2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع "أبراج دمشق" بـ2 مليار دولار، و"أبراج البرامكة" بـ500 مليون دولار، و"مول البرامكة" بقيمة 60 مليون دولار، من دون الكشف عن تفاصيل بقية المشاريع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات "ليست فقط مشاريع تطوير عقاري، بل أدوات لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وبناء ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السورية".

موصى به

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي حضر مراسم التوقيع، إن "الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق ظلت عبر آلاف السنين مركزاً للتجارة والنقل في المنطقة".

وأشار باراك، الذي لم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن مدة زيارته لسوريا، إلى "الأهمية الاستراتيجية للعودة إلى الاستثمار في سوريا". وتسعى دمشق، من خلال هذه الاتفاقات، إلى استقطاب استثمارات أجنبية تسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت دمشق عقد المنتدى الاستثماري السوري-السعودي، الذي جرى خلاله توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار).

ومنذ الإطاحة بالنظام السوري أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us