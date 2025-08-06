جاء ذلك وفق بيان أوردته الوزارة على منصة تليغرام، نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس، عبد العال محمد عبد العال.

وأشار عبد العال إلى تنفيذ وحدة المهام الخاصة "عملية أمنية نوعية، جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة ومكثفة".

وبيَّن أنها جاءت "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، تُفيد بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس".

ولفت إلى أن رصدهم لها كان "تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة".

وأوضح أن العملية "أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرَين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية الإجرامية"، متابعاً: "حيث حالت سواعد رجالنا دون إتمام المخطط الإرهابي".