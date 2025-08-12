وتعمل "هافلسان"، المطورة للحلول البرمجية في قطاع الصناعات الدفاعية، على مشاريع لدمج الأنظمة المدعومة بالذكاء الصناعي في بيئات العمليات الحربية المختلطة.

وفي هذا الإطار، ابتكرت "هافلسان" منصة الذكاء الصناعي "ماين" (MAIN)، التي تتميز بإمكانية التدرب على البيانات، والعمل بكفاءة سواء في شبكات البيانات المغلقة أم على الإنترنت، وذلك بفضل بنية لغوية فريدة.

وتوفر منصة "ماين" مزايا تشمل حماية خصوصية البيانات وأمنها، وإدارة الوصول والصلاحيات بناءً على الأدوار، إضافة إلى حلول مؤسسية فعّالة من حيث التكلفة والوقت، مع تصميم واجهة استخدام سهلة، بما يسهم في تسهيل العمليات المؤسسية وزيادة كفاءتها.

وبالتوازي مع هذه الحلول، يبرز نظام "أدفنت" الذي يجمع قروناً من خبرات ومعارف القوات البحرية التركية، كأحد أبرز أنظمة إدارة المعارك في العالم، بعد أن جرى تطويره بالتعاون مع قيادة مركز البحوث البحرية.

النظام صُمّم وفق احتياجات العمليات البحرية الحديثة مع مراعاة قابلية التشغيل المشترك للقوات المشتركة ومتعددة الجنسيات، ما يرفع مستوى اتخاذ القرار والقيادة والسيطرة في بيئة العمليات بشكل متزامن.

إضافة إلى إمكانية استخدام "أدفنت" حالياً في 9 دول بينها تركيا، ما يعزز مكانة "هافلسان" لاعباً موثوقاً وفعّالاً عالمياً في تقنيات الدفاع.

أكثر ذكاء وفاعلية

وتعمل "هافلسان" منذ مدة على دمج قدرات "ماين" في "أدفنت"، بحيث يجري توظيف المنصة مساعداً لدعم صيانة داخل النظام.

ويتيح ذلك تحديد خطوات الصيانة، والبحث والعثور على تعليمات الصيانة، إضافة إلى توفير دعم أسئلة وأجوبة عن مستوى النظام، مع تفاعل مدعوم باللغة الطبيعية، ما يجعل عمليات الصيانة أسرع وأكثر أماناً وقابلة للتحقق.