جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة نائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك والنقل العراقي سامي عبد الحسين راضي.
وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، تناول الاجتماع تطوير التعاون في مجال الجمارك لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
كما بحث الاجتماع الممارسات الحالية المتعلقة بالتجارة الثنائية والترانزيت بشكل كامل، والتأكيد على أهمية تسهيل التدفقات التجارية من خلال زيادة سعة البوابات الجمركية.
وذكر البيان أنه جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق بين إدارات الجمارك في البلدين وضمان التنسيق بينهما، بالإضافة إلى إنشاء آلية اللجنة الجمركية المشتركة التركية-العراقية.
وأوضح أن الجهود جارية للوصول إلى حجم تجارة ثنائية يصل إلى 30 مليار دولار بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة بشكل أكبر عبر مشروع طريق التنمية وبوابات الجمارك الجديدة.