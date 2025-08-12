وذكر البيان أنه جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق بين إدارات الجمارك في البلدين وضمان التنسيق بينهما، بالإضافة إلى إنشاء آلية اللجنة الجمركية المشتركة التركية-العراقية.

وأوضح أن الجهود جارية للوصول إلى حجم تجارة ثنائية يصل إلى 30 مليار دولار بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة بشكل أكبر عبر مشروع طريق التنمية وبوابات الجمارك الجديدة.