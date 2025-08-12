تركيا
الرئيس أردوغان يستقبل نظيره الجورجي في العاصمة أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي في العاصمة أنقرة / AA
منذ يوم واحد

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف، كما أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجورجي.

وقدّم كل زعيم وفد بلاده للآخر، ثم التقطا صوراً تذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، انتقل أردوغان وكافيلاشفيلي، إلى مبنى المجمع الرئاسي لإجراء مباحثات ثنائية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي سيزور تركيا الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.

وأفاد دوران في منشور عبر حسابه على منصة إكس، بأنّ كافيلاشفيلي سيزور تركيا يومي 12 و13 أغسطس/آب الجاري، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن الزيارة ستتضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين تركيا وجورجيا في جميع المجالات.

مصدر:TRT Arabi
