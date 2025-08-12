وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية لمنصة الشرف، كما أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجورجي.

وقدّم كل زعيم وفد بلاده للآخر، ثم التقطا صوراً تذكارية أمام عدسات وسائل الإعلام. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، انتقل أردوغان وكافيلاشفيلي، إلى مبنى المجمع الرئاسي لإجراء مباحثات ثنائية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي سيزور تركيا الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.