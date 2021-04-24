قال موقع الأعمال العقارية "ذا ريل ديل" إن عائلة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اشترت شقة فاخرة وسط ميامي الأمريكية.

ووفقاً للموقع اشترت عائلة ميسي الشقة بمبلغ 7.3 ملايين دولار، وهي عبارة عن الطابق التاسع بأكمله في برج سكني.

وتأتي عملية الشراء بعد عامين ونصف العام تقريباً من دفع نجم كرة القدم 5 ملايين دولار مقابل شقة في برج بورش ديزاين الذي يبعد حوالي 10 مبانٍ جنوباً في منطقة ساني آيلز.

والشقة، وفق الموقع، تحتوي أربع غرف نوم وإطلالات على البحر في مبنى فريد من نوعه على شاطئ صني آيلز بالقرب من وسط ميامي.

وتتميز الشقة بوحدات ذات إطلالات بـ360 درجة، و511 متراً مربعاً من المساحة الداخلية و195 متراً مربعاً من مساحة الشرفة.

وممَّا تحتويه الشقة مبرد نبيذ يحتوي على 1000 زجاجة، وستة حمامات سباحة، ومركز للياقة البدنية، واستوديو يوغا، ومسرح للأطفال، وبار شمبانيا وقبو نبيذ.

وتظهر سجلات الشركات الحكومية أن كيان الشراء الحاصل على الشقة يديره خورخي ميسي، والد ليونيل.

وميسي (33 عاماً) مهاجم وكابتن لنادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، صنفته مجلة فوربس على أنه ثالث أعلى رياضي مدفوع الأجر في عام 2020.

ولم يستبعد قائد برشلونة الانتقال إلى الولايات المتحدة في مرحلة ما في المستقبل عندما يقرر مغادرة أوروبا.