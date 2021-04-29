سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | لندن تستعد لافتتاح أوّل حمام سباحة شفّاف معلق في العالم
تستعد العاصمة البريطانية لندن لافتتاح أول حمّام سباحة شفّاف معلّق في العالم، على ارتفاع 10 طوابق، وامتدادٍ بطول 25 متراً بين ناطحتي سحاب سكنيّتين في حيّ جنوب غرب لندن.
بالصور | لندن تستعد لافتتاح أوّل حمام سباحة شفّاف معلق في العالم
لندن تستعد لافتتاح أول حمام سباحة شفاف معلق في العالم
29 أبريل 2021

تستعد العاصمة البريطانية لندن لافتتاح أول حمّام سباحة شفّاف معلّق في العالم، على ارتفاع 10 طوابق، وامتدادٍ بطول 25 متراً بين ناطحتي سحاب سكنيّتين في حيّ جنوب غرب لندن، وسيكون حصرياً للمقيمين المحظوظين في المجمع السكني.

ويُعدّ حمّام السباحة الجديد أكبر هيكل مسبح أكريليك قائماً بذاته في العالم، حيث صُنع في ولاية كولورادو الأمريكية، ليقطع مسافة قدرها 5،000 ميل إلى مقرّه الجديد في لندن.

ويبلغ عمق حمّام السّباحة 10 أقدام، ويقدر وزن المياه وحدها بحوالي 375 طناً، فقد خضع لاختبارات قوّة مكثفة في مصنع "Eckersley O'Callaghan"، المختصّ بتصميم أحواض الأسماك، قبل استقدامه إلى المملكة المتحدة عن طريق البر والبحر، ثم رُفع إلى مكانه بواسطة رافعة متحركة تزن 750 طناً.

ويقول بريان إكرسلي، مدير شركة الهندسة "Eckersley O'Callaghan" التي ساهمت في تصميم هيكل حوض السباحة: "بمجرّد أن تسبح فيه، ستتمكن من النظر إلى الأسفل مباشرة، وستشعر وكأنك تطير".

وسيكون حفل الافتتاح الرسمي بتاريخ 19 مايو/أيار المقبل، وسيستضيف مقدّمَ البرامج الإذاعية والتلفزيونية رومان كيمب، كما من المقرر أن يُقدّم فريق السباحة "Aquabatix" عرضاً لأوّل مرة في حوض سباحة شفاف يطفو على ارتفاع 35 متراً فوق لندن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us