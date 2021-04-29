تستعد العاصمة البريطانية لندن لافتتاح أول حمّام سباحة شفّاف معلّق في العالم، على ارتفاع 10 طوابق، وامتدادٍ بطول 25 متراً بين ناطحتي سحاب سكنيّتين في حيّ جنوب غرب لندن، وسيكون حصرياً للمقيمين المحظوظين في المجمع السكني.

ويُعدّ حمّام السباحة الجديد أكبر هيكل مسبح أكريليك قائماً بذاته في العالم، حيث صُنع في ولاية كولورادو الأمريكية، ليقطع مسافة قدرها 5،000 ميل إلى مقرّه الجديد في لندن.

ويبلغ عمق حمّام السّباحة 10 أقدام، ويقدر وزن المياه وحدها بحوالي 375 طناً، فقد خضع لاختبارات قوّة مكثفة في مصنع "Eckersley O'Callaghan"، المختصّ بتصميم أحواض الأسماك، قبل استقدامه إلى المملكة المتحدة عن طريق البر والبحر، ثم رُفع إلى مكانه بواسطة رافعة متحركة تزن 750 طناً.

ويقول بريان إكرسلي، مدير شركة الهندسة "Eckersley O'Callaghan" التي ساهمت في تصميم هيكل حوض السباحة: "بمجرّد أن تسبح فيه، ستتمكن من النظر إلى الأسفل مباشرة، وستشعر وكأنك تطير".

وسيكون حفل الافتتاح الرسمي بتاريخ 19 مايو/أيار المقبل، وسيستضيف مقدّمَ البرامج الإذاعية والتلفزيونية رومان كيمب، كما من المقرر أن يُقدّم فريق السباحة "Aquabatix" عرضاً لأوّل مرة في حوض سباحة شفاف يطفو على ارتفاع 35 متراً فوق لندن.