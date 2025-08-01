وقالت الحركة في بيان: "نؤكد جاهزيتنا للانخراط الفوري في المفاوضات مجدداً حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة". وأضافت أن "استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها، وخصوصاً بعد انسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات السابقة من دون مبرر، رغم أننا كنا على وشك التوصل إلى اتفاق".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى "التحرك الفوري لوقف المجازر الجماعية في غزة، وضمان إيصال المواد الغذائية من دون قيد أو شرط إلى جميع مناطق القطاع، وتوفير الحماية لها".

في المقابل، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن إسرائيل قدمت "وثيقة جديدة" للوسطاء، في محاولة لإحياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية. ولم تُذكر تفاصيل عن مضمون الوثيقة، كما لم يصدر تأكيد من الوسطاء بشأن استلامها.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الوثيقة "قُدمت رغم موقف حماس الرافض للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام التجويع مستمراً في غزة". وذكرت أن تل أبيب وجهت تهديداً عبر الوسطاء مفاده أنه "في حال لم ترد الحركة على مقترح الصفقة الجديد خلال الأيام المقبلة، فإن إسرائيل ستضم الحزام الأمني الذي أنشأه جيشها داخل القطاع".

وقبل أيام انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بقطر، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وفي سياق متصل ذكرت قناة "كان"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيزور قطاع غزة، الجمعة، "لتفقد الأوضاع الإنسانية ومراكز توزيع الغذاء، برفقة ضباط ومسؤولين إسرائيليين كبار".