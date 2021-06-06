سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد.. منى الكرد في مقابلة حصرية مع TRT عربي: تهمتنا بقاؤنا في منازلنا
قالت الناشطة المقدسية منى الكرد بعد الإفراج عنها: "اقتحم ضابط من شرطة الاحتلال التحقيق وهدّدني قائلاً: كل كلب يجيء يومه".
شاهد.. منى الكرد في مقابلة حصرية مع TRT عربي: تهمتنا بقاؤنا في منازلنا
منى الكرد: على المجتمع الدولي الاستيقاظ، فما يحدث في فلسطين المحتلة هو جريمة حرب / AA
6 يونيو 2021

"اقتحم ضابط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التحقيق وهدّدني قائلاً: كل كلب يجيء يومه"، بهذه الكلمات وصفت الناشطة المقدسية منى الكرد في مقابلة حصرية مع شبكة TRT عربي، تفاصيل التحقيق معها في أثناء اعتقال السلطات الإسرائيلية لها صباح الأحد.

وتابعت الكرد: "هدّدني الضابط الإسرائيلي مباشرة أمام المحققة التي لم تحرّك ساكناً"، وذكرَت أنها كانت مكبَّلة اليدين والقدمين بعد استدعائها من منزلها للتحقيق، وتركها لساعات طويلة دون هاتف أو أي وسيلة للتواصل قبل وبعد التحقيق.

حدث ذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية منزل منى الكرد وأخيها الناشط محمد الكرد، إذ كسروا المنزل وفتّشوه، وحينما لم يجدوا أخاها أخبروها أنها معتقلة ومدعوّة إلى التحقيق، واقتادوها إلى مركز التحقيق الإسرائيلي بشارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

وبعد نهاية التحقيق معها وجدت أخاها هناك مكبل اليدين والقدمين، ولم تستطع التحدث معه بسبب منعهما من تبادل أي حديث داخل مركز التحقيق الإسرائيلي.

وبعد ساعات حقّقوا معها مرة ثانية بتهمة "تهديد السلم الأمني" على خلفية الفاعليات المقاومة للتهجير في حي الشيخ جراح خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الكرد أنها لم تتعرض لاعتداء جسدي، إلا أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت خصوصيتها، إذ أصرّت على إدخال مجنَّدة إسرائيلية معها إلى المرحاض.

ولفتت الكرد إلى أن هدف الاعتقال كان "محاولة ترهيبها وترهيب عائلتها"، قبل أيام من صدور ردّ المستشار القضائي الإسرائيلي بخصوص إخلاء منازل حي الشيخ جراح، في ما وصفته الناشطة المقدسية بـ"الخطوة الغبية".

وقالت إن "كيان الاحتلال الإسرائيلي كالعادة يتبع سياسة تكميم الأفواه والتخويف"، لافتة إلى أن الحيّ مغلق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما لفت بفاعلياته أنظار العالم أجمع وتحول إلى قضية رأي عامّ.

وأكّدَت الكرد: "كل هذه التهديدات لا ترهبنا، في النهاية تهمتهم لنا هي بقاؤنا في منازلنا"، وتابعت: "هذه ليست تهمة، وسنبقى في منازلنا حتى آخر لحظة".

وشدّدَت: "لن يمنعنا أي شيء، فنحن أصحاب حق وأصحاب أرض، سنبقى في منازلنا ولن يمنعنا أي شيء، سواء قمع أو إبعاد أو تحقيق أو ضرب أو غيره، من البقاء في منازلنا في حي الشيخ جراح وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

ووجهت إلى المجتمع الدولي رسالة تقول فيها: "على المجتمع الدولي الاستيقاظ، فما يحدث في فلسطين المحتلة هو جريمة حرب، وما اعتقالي أنا وأخي إلا جزء بسيط من اعتقالات تعسفية تحدث يومياً لمئات آلاف الفلسطينيين".

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي الشيخ جراح صدرت بحقها أحكام تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وامتدّ التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 11 يوماً، وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us