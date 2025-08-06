تركيا
2 دقيقة قراءة
أسيلسان التركية توقّع عقود تصدير قياسية بـ1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
أعلنت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية توقيع عقود تصدير مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، في رقم قياسي جديد يُعزز موقعها في الأسواق العالمية.
أسيلسان التركية توقّع عقود تصدير قياسية بـ1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
أسيلسان التركية توقّع عقود تصدير قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 / AA
منذ 19 ساعات

وقالت الشركة في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها سجّلت نمواً بنسبة 10% في إجمالي العقود الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتبلغ 53.7 مليار ليرة تركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مدفوعة بمبيعات قوية في مجالات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأنظمة الكهروضوئية والرادارات، وإلكترونيات الطيران وأنظمة الأمن، والأسلحة.

وارتفعت قيمة الطلبيات المتبقية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 16 مليار دولار، في وقت واصلت فيه الشركة دون انقطاع استثماراتها في الإنتاج المتسلسل والبنية التحتية الصناعية، وفق البيان.

كما سجّلت نفقات البحث والتطوير قفزة بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 572 مليون دولار، في مؤشر على مواصلة الشركة استثمارها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

موصى به

وفي تعليقه على نتائج أداء النصف الأول من العام، قال المدير العام لشركة أسيلسان، أحمد أقيول، إن الشركة حققت "زخماً مالياً قوياً بفضل برنامج أسيلسان XT الذي بدأ تنفيذه عام 2024"، مشيراً إلى أن النصف الأول لم يكن ناجحاً من الناحية المالية فقط، بل شهد أيضاً خطوات استراتيجية مهمة.

وكشف أقيول أن الشركة طرحت 10 منتجات جديدة عالية التقنية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" الذي أُقيم في إسطنبول الشهر الماضي، بينها نظام الدفاع الجوي "أجدرها"، المصمم للتصدي للطائرات المسيّرة، ضمن مشروع "القبة الفولاذية".

وأوضح أقيول أن النجاحات التي حققتها أسيلسان خلال النصف الأول من 2025 تعكس ثقة المستثمرين، إذ أصبحت الشركة الأعلى قيمة سوقية في بورصة إسطنبول، متجاوزة 21 مليار دولار، مؤكداً "مواصلة التقدم بالعزيمة نفسها في النصف الثاني من العام".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us