وقالت الشركة في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها سجّلت نمواً بنسبة 10% في إجمالي العقود الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتبلغ 53.7 مليار ليرة تركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مدفوعة بمبيعات قوية في مجالات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأنظمة الكهروضوئية والرادارات، وإلكترونيات الطيران وأنظمة الأمن، والأسلحة.

وارتفعت قيمة الطلبيات المتبقية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 16 مليار دولار، في وقت واصلت فيه الشركة دون انقطاع استثماراتها في الإنتاج المتسلسل والبنية التحتية الصناعية، وفق البيان.

كما سجّلت نفقات البحث والتطوير قفزة بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 572 مليون دولار، في مؤشر على مواصلة الشركة استثمارها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.