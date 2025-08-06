وقالت الشركة في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها سجّلت نمواً بنسبة 10% في إجمالي العقود الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتبلغ 53.7 مليار ليرة تركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مدفوعة بمبيعات قوية في مجالات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأنظمة الكهروضوئية والرادارات، وإلكترونيات الطيران وأنظمة الأمن، والأسلحة.
وارتفعت قيمة الطلبيات المتبقية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 16 مليار دولار، في وقت واصلت فيه الشركة دون انقطاع استثماراتها في الإنتاج المتسلسل والبنية التحتية الصناعية، وفق البيان.
كما سجّلت نفقات البحث والتطوير قفزة بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 572 مليون دولار، في مؤشر على مواصلة الشركة استثمارها في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي تعليقه على نتائج أداء النصف الأول من العام، قال المدير العام لشركة أسيلسان، أحمد أقيول، إن الشركة حققت "زخماً مالياً قوياً بفضل برنامج أسيلسان XT الذي بدأ تنفيذه عام 2024"، مشيراً إلى أن النصف الأول لم يكن ناجحاً من الناحية المالية فقط، بل شهد أيضاً خطوات استراتيجية مهمة.
وكشف أقيول أن الشركة طرحت 10 منتجات جديدة عالية التقنية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" الذي أُقيم في إسطنبول الشهر الماضي، بينها نظام الدفاع الجوي "أجدرها"، المصمم للتصدي للطائرات المسيّرة، ضمن مشروع "القبة الفولاذية".
وأوضح أقيول أن النجاحات التي حققتها أسيلسان خلال النصف الأول من 2025 تعكس ثقة المستثمرين، إذ أصبحت الشركة الأعلى قيمة سوقية في بورصة إسطنبول، متجاوزة 21 مليار دولار، مؤكداً "مواصلة التقدم بالعزيمة نفسها في النصف الثاني من العام".