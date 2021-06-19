سياسة
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الإفراج عن صهر صدام حسين بعد سجن 18 عاماً.. ماذا كانت تهمته؟
أعلنت وزارة العدل العراقية السبت، إخلاء سبيل جمال مصطفى، صهر الرئيس الأسبق صدام حسين، بعد توقيف دام 18 عاماً، وذلك "لعدم كفاية الأدلة".
الإفراج عن صهر صدام حسين بعد سجن 18 عاماً.. ماذا كانت تهمته؟
جمال مصطفى هو زوج حلا، الابنة الصغرى لصدام حسين، وكان من المطلوبين الـ52 في النظام الأسبق / Getty Images
19 يونيو 2021

أعلنت وزارة العدل العراقية السبت، إخلاء سبيل جمال مصطفى، صهر الرئيس الأسبق صدام حسين، بعد توقيف دام 18 عاماً.

جاء ذلك وفق وثيقة صادرة عن وزارة العدل، نشرتها وسائل إعلام محلية، بينها موقع "شفق نيوز" الخاصّ.

وأفادت الوثيقة بأن "المحكمة الجنائية المركزية قرّرَت إلغاء التهم الموجَّهة إلى جمال مصطفى والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف ما لم يكن مطلوباً في قضية أُخرى".

وأوضحت أن إلغاء التهم الموجهة إلى مصطفى جاء "لعدم كفاية الأدلة"، دون تفاصيل.

وجمال مصطفى (66 عاماً) ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، وهو زوج حلا، الابنة الصغرى لصدام حسين، وكان من المطلوبين الـ52 في النظام الأسبق، إذ قررت الولايات المتحدة توقيفهم بتهم تتعلق بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية.

وفي 20 أبريل/نيسان 2003 وقفت الولايات المتحدة مصطفى، بعد 11 يوماً من إسقاطها نظام صدام حسين.

وفي عام 2017 أصدر مجلس النواب العراقي قانوناً بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للراحل صدام حسين وزوجته وأبنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وشمل القانون جمال مصطفى أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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