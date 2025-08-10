الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
استشهاد مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على غزة
استُشهد مراسلا قناة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع مساء الأحد، إضافة إلى 3 مصوّرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في مدينة غزة شمال القطاع.
استشهاد مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على غزة
استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع بقصف إسرائيلي على غزة / وسائل التواصل
10 أغسطس 2025

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد الشريف وقريقع إضافة إلى المصوّرِين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم أمام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أنس الشريف ذكر على حسابه في منصة أكس قبل استشهاده بنصف ساعة أنّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً مركَّزاً بأحزمة نارية يستهدف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة.

في السياق نفسه أدان المكتب الحكومي في قطاع غزة “الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.

وأضاف المكتب في بيان نشره على حسابه في منصة تليغرام أن “عملية الاغتيال جرت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين”.

اختيارات المحرر

ولفت إلى أنه باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قلتهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة حتى الآن إلى 237.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة 61 ألفاً و330 شهيداً فلسطينياً و152 ألفاً و359 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us