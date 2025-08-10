وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد الشريف وقريقع إضافة إلى المصوّرِين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم أمام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أنس الشريف ذكر على حسابه في منصة أكس قبل استشهاده بنصف ساعة أنّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً مركَّزاً بأحزمة نارية يستهدف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة.

في السياق نفسه أدان المكتب الحكومي في قطاع غزة “الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.

وأضاف المكتب في بيان نشره على حسابه في منصة تليغرام أن “عملية الاغتيال جرت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضاً عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين”.