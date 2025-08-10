وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "معتبرين ذلك خرقاً للقانون الدولي"، وشددوا على أن قطاع غزة يعد جزءاً من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أنّ تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يمثلان "عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين"، مؤكدين ضرورة التمسك بالمسار السياسي كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي

من جانبها، حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، اليوم الأحد، من توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لاحتلال كامل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي.

جاء ذلك في منشور لـ"لحبيب" عبر منصة إكس عقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الجمعة، خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وأشارت إلى أن قرار المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بتوسيع الأنشطة العسكرية في غزة من شأنه أن "يزيد من تفاقم الوضع الكارثي أصلاً" في المنطقة.

وتابعت: "وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي"، وأكدت أنه "لا يوجد خيار آخر" سوى حل الدولتين، لمعالجة الوضع الراهن.

دعوة للتصدي والمواجهة

وفي سياق متصل، دعا مندوبا الأردن وفلسطين، اليوم الأحد، إلى التصدي لقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل مواجهة قرار تل أبيب بشأن غزة.

وينعقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار رفضاً عربياً وأوروبياً واسعاً.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ترسيخ الاحتلال