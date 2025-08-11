وشملت العمليات قصف مواقع "قيادة وسيطرة" بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، إلى جانب قنص جنديين إسرائيليين، في إطار ردها على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ 22 شهراً.

وقالت القسام في منشور عبر منصة تليغرام إنّ “مقاتليها قصفوا موقع قيادة وسيطرة للعدو على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وفي منشور ثان، ذكرت "القسام" أن مقالتيها استهدفوا "موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وبعد وقت قصير، أعلنت في منشور ثالث عن تمكّنها من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية "الغول"، وأوقعتهما بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.