جاءت الإدانة على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال دوجاريك إنّ "صحفيين يعملون مع قناة الجزيرة في غزة، وقعوا مرة أخرى ضحية للصراع، أمس الأحد"، موضحاً أن "عمليات القتل الأخيرة تبرز المخاطر الجسيمة التي يواصل الصحفيون مواجهتها في أثناء تغطية هذا الصراع المستمر" لأكثر من 22 شهراً. وتابع: "يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه".

"انتهاك صارخ"

من جهتها، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الستة بقصف خيمتهم بمدينة غزة، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".

وفي إدانتها لمجزرة قتل الصحفيين، قالت المفوضية الأممية، عبر منصة إكس: "يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون".

وقالت: "ندين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي"، داعية إلى إتاحة وصول فوري وآمن ودون عوائق لجميع الصحفيين من وسائل الإعلامية العالمية إلى قطاع غزة.

"ضربة لحرية الصحافة"

وفي السياق ذاته، اعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة حاجة لحبيب، اغتيال إسرائيل الصحفيين بغزة، بمن فيهم "أنس الشريف"، ضربة مباشرة لحرية الصحافة.

جاء ذلك في بيان نشرته لحبيب على حسابها عبر منصة إكس أدانت خلاله اغتيال 6 صحفيين، بينهم 4 من قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، في أحدث استهداف لصحفيين ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

وقالت لحبيب: "أصبنا بالفزع لمقتل صحفيي قناة الجزيرة في غزة، بمن فيهم المراسل أنس الشريف"، وأضافت أن ذلك "ضربة مباشرة لحرية الصحافة"، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والصحافة بشكل دائم.