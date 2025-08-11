وقتلت غارات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصابت آخرين في قصف استهدف منزلاً بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في أثناء انتظارهم المساعدات عند نقطة زكيم شمال غرب قطاع غزة إلى 16 شخصاً، إضافة إلى إصابة 40 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن خمسة أشخاص استُشهدوا جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مستشفى السرايا الميداني استقبل نحو 30 إصابة من منتظري المساعدات شمال القطاع.

وفي وسط القطاع استُشهد 7 فلسطينيين في مدينة دير البلح، 5 منهم بقصف تَجمُّع مدنيين، واثنان آخران باستهداف سيارة مدنية.

ارتفاع حصيلة شهداء التجويع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع عدد شهداء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 222، بينهم 101 من الأطفال، بعد وفاة 5 مجوَّعين فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل".

وأضافت: "بهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 222 شهيداً (منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، من بينهم 101 طفل".