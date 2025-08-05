تركيا
قورتولموش: لجنة "تركيا بلا إرهاب" البرلمانية تجعل بلادنا على أعتاب عهد جديد
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أنّ بلاده على أعتاب عهد جديد من "تركيا خالية من الإرهاب"، وذلك عقب التئام اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يترأس أول اجتماعات لجنة "تركيا خالية من الإرهاب" في أنقرة / AA
5 أغسطس 2025

جاء ذلك خلال كلمة قورتولموش، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أول اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة من أجل "تركيا خالية من الإرهاب"، المنعقد في أنقرة.

 وأضاف أن “اللجنة المشكلة ستتحرك من بيئة تشاورية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من التكاتف الوطني والاجتماعي”، موضحاً أنّ اللجنة تأتي "انطلاقاً من إيمان وقيم شعبنا في الأخوّة والديمقراطية والسلام".

وأكد قورتولموش أن جميع المعلومات ستتوفر بشفافية وشمولية، وسيستمر العمل المُنجز تحت أنظار الرأي العام، وفي ظلّ إرادة وطنية مضمونة، مضيفاً أن "كل خطوة سنتخذها في هذه اللجنة ستكون بشفافية تامة، فهذا حق شعبنا".

 وشدّد على أن “القضايا التي سنتناولها ليست حكراً على حزب سياسي واحد، هذه العملية مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك للمواطنين من جميع مناحي الحياة”.

 وأشار قورتولموش إلى أن "العهد الأسود الذي سد طريق بلادنا قد ولى إلى غير رجعة"، مضيفاً أن "هذا الاجتماع ليس فقط بداية عمل لجنتنا، بل هو أيضاً بداية ازدهار آمال أمتنا الحبيبة في المستقبل"، مؤكداً أن “عملية نزع السلاح ليست نتيجة صفقة، بل هي نتيجة تصميم أمتنا على السلام والوحدة، وهي انعكاس لهذا”.

 وختم قورتولموش قائلاً: "هذه اللجنة اليوم ليست كغيرها، بل هي تاريخية"، مشدداً على أن "الإرهاب هو ألم شعبنا المشترك الذي حصد الأرواح وسرق أحلامنا"، ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية "أُسست بهدف تقسيم الدول في المنطقة".

مصدر:TRT ARABI
