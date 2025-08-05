جاء ذلك خلال كلمة قورتولموش، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أول اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة من أجل "تركيا خالية من الإرهاب"، المنعقد في أنقرة.

وأضاف أن “اللجنة المشكلة ستتحرك من بيئة تشاورية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من التكاتف الوطني والاجتماعي”، موضحاً أنّ اللجنة تأتي "انطلاقاً من إيمان وقيم شعبنا في الأخوّة والديمقراطية والسلام".

وأكد قورتولموش أن جميع المعلومات ستتوفر بشفافية وشمولية، وسيستمر العمل المُنجز تحت أنظار الرأي العام، وفي ظلّ إرادة وطنية مضمونة، مضيفاً أن "كل خطوة سنتخذها في هذه اللجنة ستكون بشفافية تامة، فهذا حق شعبنا".