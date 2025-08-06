وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون بين تركيا وروسيا في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والتعليم، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمة خلال الاجتماع، قال الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات في رئاسة الأركان التركية إسماعيل حقي بيكين، إن العلاقات بين تركيا وروسيا متعددة الأبعاد وتزداد تطوراً يوماً بعد يوم.
وأكد بيكين، أن النظام العالمي يشهد تغيرات كبيرة، ما يستدعي الحفاظ على القوة في هذه المرحلة والتفوق التكنولوجي وتأهيل الشباب وتعزيز الروابط الاقتصادية.
ولفت إلى أن تركيا وروسيا تمتلكان إمكانات هائلة للتعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة، داعياً إلى استغلالها بشكل جيد.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاستشارات العليا لرجال الأعمال الأتراك والروس، مقصود كونيار، إن "تركيا وروسيا تتقاسمان قيماً مشتركة"، وإنه من الضروري تطوير العلاقات بينهما في جميع القطاعات.
وأشاد كونيار بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل الإرادة السياسية والتعاون الوثيق بين قيادتي البلدين.