وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون بين تركيا وروسيا في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والتعليم، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمة خلال الاجتماع، قال الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات في رئاسة الأركان التركية إسماعيل حقي بيكين، إن العلاقات بين تركيا وروسيا متعددة الأبعاد وتزداد تطوراً يوماً بعد يوم.

وأكد بيكين، أن النظام العالمي يشهد تغيرات كبيرة، ما يستدعي الحفاظ على القوة في هذه المرحلة والتفوق التكنولوجي وتأهيل الشباب وتعزيز الروابط الاقتصادية.

ولفت إلى أن تركيا وروسيا تمتلكان إمكانات هائلة للتعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة، داعياً إلى استغلالها بشكل جيد.