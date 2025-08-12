تركيا
1 دقيقة قراءة
كرواتيا تبدأ اعتماد مُسيّرات بيرقدار TB-2 التركية في تأمين الحدود ومكافحة الحرائق
أعلنت كرواتيا، اليوم الثلاثاء، بدء اختبار طائرات "بيرقدار TB-2" المسيّرة المسلحة التي اشترتها من تركيا.
كرواتيا تبدأ اعتماد مُسيّرات بيرقدار TB-2 التركية في تأمين الحدود ومكافحة الحرائق
طائرة "بيرقدار تي بي 2" التركية / AA
منذ 19 ساعات

وذكر وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، في منشور على منصة إكس، أن أفراداً من القوات المسلحة الكرواتية أكملوا تدريباتهم بنجاح في مركز "بايكار" للتدريب في تركيا. وأوضح أن أنشطة الاختبار ستستمر على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة.

وقال أنوسيتش أن مسيّرات "بيرقدار TB-2" تتمتع بميزات عديدة، وستساهم بشكل كبير في مجالات أمن الحدود، والاستطلاع، والمراقبة، ومكافحة حرائق الغابات.

اختيارات المحرر

ووقعت كرواتيا اتفاقية مع شركة "بايكار" التركية أواخر عام 2024 لشراء مسيّرات "بيرقدار TB-2".

وتُنتج هذه المسيرات شركة "بايكار"، التي تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ عام 1984، وتعد من بين أكبر مصنّعي الطائرات غير المأهولة في العالم.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us