وذكر وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، في منشور على منصة إكس، أن أفراداً من القوات المسلحة الكرواتية أكملوا تدريباتهم بنجاح في مركز "بايكار" للتدريب في تركيا. وأوضح أن أنشطة الاختبار ستستمر على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة.

وقال أنوسيتش أن مسيّرات "بيرقدار TB-2" تتمتع بميزات عديدة، وستساهم بشكل كبير في مجالات أمن الحدود، والاستطلاع، والمراقبة، ومكافحة حرائق الغابات.