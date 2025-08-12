منذ 19 ساعات
وذكر وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، في منشور على منصة إكس، أن أفراداً من القوات المسلحة الكرواتية أكملوا تدريباتهم بنجاح في مركز "بايكار" للتدريب في تركيا. وأوضح أن أنشطة الاختبار ستستمر على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة.
وقال أنوسيتش أن مسيّرات "بيرقدار TB-2" تتمتع بميزات عديدة، وستساهم بشكل كبير في مجالات أمن الحدود، والاستطلاع، والمراقبة، ومكافحة حرائق الغابات.
ووقعت كرواتيا اتفاقية مع شركة "بايكار" التركية أواخر عام 2024 لشراء مسيّرات "بيرقدار TB-2".
وتُنتج هذه المسيرات شركة "بايكار"، التي تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ عام 1984، وتعد من بين أكبر مصنّعي الطائرات غير المأهولة في العالم.
مصدر:TRT ARABI