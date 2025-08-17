ويضم القسم أعمال أكثر من 15 أسيراً فلسطينياً، يقدمون من خلالها رؤاهم وتجاربهم في مختلف المجالات الأدبية والاجتماعية والعلمية.

ويستمر المعرض، الذي انطلق في 9 أغسطس/آب الجاري تحت شعار "وتبقى العربية"، حتى 17 من الشهر نفسه في صالة أوراسيا بمركز يني قابي للمعارض، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 20 دولة، إلى جانب جامعات ومدارس ومنظمات مدنية.

ووصف عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، المؤلفات بأنها "تُكتب بحبر من الدم وصدق العاطفة"، مشيراً إلى أن الكتب تشمل الرواية والقصص القصيرة والشعر والخواطر والرسائل والتجارب الشخصية.

وأوضح البرغوثي الذي قضى في السجون الإسرائيلية 45 عاماً أن أن الإنتاج الثقافي للأسرى الفلسطينيين "في ازدياد يوماً بعد يوم، وسيكون له أثر كبير في الأعوام القليلة القادمة".