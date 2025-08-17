تركيا
"بحبر الدم وصدق العاطفة".. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي يبرز مؤلفات الأسرى الفلسطينيين
أفرد معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته العاشرة قسماً خاصاً لمؤلفات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ليبرز أصواتهم وتجاربهم الصعبة، ما جذب اهتمام الزوار الذين حرصوا على الاطلاع على هذه الأعمال المكتوبة "بحبر من الدم وصدق العاطفة".
النسخة العاشرة من معرض الكتاب العربي بإسطنبول أفردت قسما خاصا لمؤلفات أكثر من 15 أسير فلسطيني / AA
17 أغسطس 2025

ويضم القسم أعمال أكثر من 15 أسيراً فلسطينياً، يقدمون من خلالها رؤاهم وتجاربهم في مختلف المجالات الأدبية والاجتماعية والعلمية. 

ويستمر المعرض، الذي انطلق في 9 أغسطس/آب الجاري تحت شعار "وتبقى العربية"، حتى 17 من الشهر نفسه في صالة أوراسيا بمركز يني قابي للمعارض، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 20 دولة، إلى جانب جامعات ومدارس ومنظمات مدنية.

ووصف عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، المؤلفات بأنها "تُكتب بحبر من الدم وصدق العاطفة"، مشيراً إلى أن الكتب تشمل الرواية والقصص القصيرة والشعر والخواطر والرسائل والتجارب الشخصية.

وأوضح البرغوثي الذي قضى في السجون الإسرائيلية 45 عاماً أن أن الإنتاج الثقافي للأسرى الفلسطينيين "في ازدياد يوماً بعد يوم، وسيكون له أثر كبير في الأعوام القليلة القادمة".

وأكد البرغوثي أن السجانين الإسرائيليين يلاحقون كل أثر ثقافي داخل السجون، لكن الأسير الفلسطيني يظل منتجاً للثقافة وامتداداً لشعبه.

من جانبها قالت ناهد فقهاء، مديرة قسم النساء في المنتدى الفلسطيني للتواصل والعلاقات، إن "معظم النصوص كانت تصل إلينا عبر رسائل بواسطة الصليب الأحمر، أو من خلال زيارات أهالي الأسرى"، وإن مؤلفات الأسرى "جرى تهريبها من السجون على شكل رسائل، ثم جُمعت ونُقحت وطُبعت"، مشيرة إلى أهمية إيصال صوت الأسرى، "فمنهم أطباء وأستاذة في الجامعات".

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم 50 أسيرة وما يزيد على 450 طفلاً و3 آلاف و629 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

مصدر:TRT Arabi
