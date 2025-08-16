وقالت الخارجية التركية في بيان: “إنّنا نكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية"، موضحة أنّ "الادعاءات الواردة في سياق التقرير الأمريكي بعيدة كل البعد عن الواقع".

وعبّرت عن أسفها لأنّ التقرير يعكس "الادعاءات الواهية التي أطلقتها منظمة غولن الإرهابية من خلال خطاب تلاعبي"، مشددة على أن تركيا تُجري عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا على أساس حق الدفاع عن النفس، مع إعطاء أقصى درجات العناية للمدنيين والبنية التحتية.