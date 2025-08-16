تركيا
تركيا ترفض الادعاءات الأمريكية في تقرير حقوق الإنسان وتؤكد مكافحتها لمظاهر الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، رفضها للادعاءات الواهية والمتكررة ضد أنقرة، وذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024، الصادر عن خارجية الولايات المتحدة.
عبّرت وزارة الخارجية التركية عن أسفها لأنّ التقرير يعكس الادعاءات الواهية التي أطلقتها منظمة غولن الإرهابية / Public domain
16 أغسطس 2025

وقالت الخارجية التركية في بيان: “إنّنا نكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية"، موضحة أنّ "الادعاءات الواردة في سياق التقرير الأمريكي بعيدة كل البعد عن الواقع".

وعبّرت عن أسفها لأنّ التقرير يعكس "الادعاءات الواهية التي أطلقتها منظمة غولن الإرهابية من خلال خطاب تلاعبي"، مشددة على أن تركيا تُجري عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا على أساس حق الدفاع عن النفس، مع إعطاء أقصى درجات العناية للمدنيين والبنية التحتية.

وتابعت: "من الخطأ الجسيم تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والمشروع"، مشيرة إلى أن "تركيا التي رحّبت بملايين اللاجئين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعَدّ دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية القائمة على الكرامة الإنسانية".

مصدر:TRT Arabi
