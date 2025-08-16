16 أغسطس 2025
وقالت الخارجية التركية في بيان: “إنّنا نكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية"، موضحة أنّ "الادعاءات الواردة في سياق التقرير الأمريكي بعيدة كل البعد عن الواقع".
وعبّرت عن أسفها لأنّ التقرير يعكس "الادعاءات الواهية التي أطلقتها منظمة غولن الإرهابية من خلال خطاب تلاعبي"، مشددة على أن تركيا تُجري عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا على أساس حق الدفاع عن النفس، مع إعطاء أقصى درجات العناية للمدنيين والبنية التحتية.
وتابعت: "من الخطأ الجسيم تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والمشروع"، مشيرة إلى أن "تركيا التي رحّبت بملايين اللاجئين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعَدّ دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية القائمة على الكرامة الإنسانية".
مصدر:TRT Arabi