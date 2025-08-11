وبحث ملك الأردن عبد الله الثاني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمدينة نيوم السعودية في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، بدأها عبد الله الثاني إلى السعودية، الاثنين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل الحرص على توطيدها، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية"، كما تناولا "أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية"، وفق البيان ذاته.

“إنهاء الكارثة”

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 22 شهراً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الأحد، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية، تعليقاً على الإبادة جماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال البيان إن ابن فرحان ولامي بحثا "تطورات الأوضاع في قطاع غزة"، وأكدا "ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع".

رفض مصري

بدوره، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعاً، لمنع إسرائيل من تكريس احتلال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول مساء الأحد، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية الاثنين.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) "توسيع العمليات العسكرية في غزة وتكريس الاحتلال الاسرائيلي للقطاع".

وحذر من أن هذا القرار "يشكل خطورة بالغة، وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في قطاع غزة"، وزاد أنه "يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، ودعا الاتحاد الأوروبي "للتحرك سريعاً لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".

"كارثة غير مسبوقة"

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة ووصفها بأنها تنذر بكارثة غير مسبوقة، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه إلى الصحفيين: "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة غير مسبوقة، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها". وأضاف "سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية".