ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمّها أن الاجتماعات بين وفد حركة "حماس" والمسؤولين المصريين مستمرة في القاهرة، بعد وصول الوفد إلى مصر لإحياء المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت أواخر يوليو/تموز الماضي عقب انسحاب أمريكي-إسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن وفد "حماس" يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة بهدف التوصل إلى تهدئة.

وكان وفد "حماس" برئاسة خليل الحية وصل مصر الثلاثاء في إطار جهود القاهرة المكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة.

وأكدت مصادر مصرية أن "حماس" تعول على سرعة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تمهيداً لإنهاء الحرب، بينما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الستين يوماً.

ويأتي الحديث عن المقترح الذي طرح في جولات المفاوضات السابقة في الدوحة، والذي يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع تبادل أسرى وإعادة جثامين، تحت ضمانة أمريكية محتملة، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

في السياق، ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع، زار العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، في إطار مساعي استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".