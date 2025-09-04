وقال كابييو، خلال برنامج تليفزيوني، إن القوات الأمريكية "قتلت 11 شخصاً من دون المرور بأي إجراء قضائي"، متسائلاً: "هل هذا مقبول؟"، مشيراً إلى أن الضربة تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريرها حتى في حال وجود اشتباه بتهريب المخدرات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أن الجيش الأمريكي نفّذ عملية عسكرية ضد قارب محمّل بالمخدرات، زاعماً أن القتلى ينتمون إلى عصابة مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، واصفاً إياهم بـ"إرهابيي المخدرات".

ووصف كابييو الإعلان الأمريكي بأنه "غطرسة"، قائلاً، إن "القضية غامضة، ولم يجرِ توضيح أي شيء"، متسائلاً عن غياب حق الدفاع في مثل هذه العمليات.

ويأتي هذا التصعيد بعد توقيع ترمب على أمر تنفيذي يُجيز استخدام القوات المسلحة الأمريكية في مواجهة عصابات المخدرات.