تتردّد في أرجاء قطاع غزة أصوات انفجارات مروّعة تهزّ الأحياء السكنية بعنف غير مألوف في الذاكرة الحديثة للغزيين. لكن هذه الأصوات ليست دوماً نتيجة غارات جوية أو قذائف مدفعية، وإن كانت لم تتوقف؛ ففي كثير من الحالات تقف وراءها مركبات مفخخة تُدار من بُعد، أطلقتها وحدات إسرائيلية لتقتحم قلب الأحياء المكتظة.

فقد أدخلت الحرب الإسرائيلية أداة جديدة في مسارها التدميري: تحويل ناقلات الجند القديمة من مركبات متقادمة إلى آلات انتحارية آلية، لا تُستخدم لحماية الجنود كما صُممت، بل لتفجير البيوت، وتدمير المباني، وبثّ الرعب النفسي قبل أي شيء آخر.

يناقش هذا المقال دوافع استخدام هذه الوسائل المستحدثة -من الروبوتات المتفجرة والمدرعات المسيّرة- وتأثيرها في توسيع نطاق التدمير الممنهج الذي يتعرض له القطاع.

الآلة بدل الجندي

اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات على أنظمة التشغيل من بُعد، حيث بدأ استخدامها في إطار محدود للكشف عن العبوات الناسفة والتخلّص منها. ومع تصاعد التهديد الذي مثّلته الأنفاق في غزة، لجأت وحدات الهندسة إلى ابتكار طائرات مسيّرة صغيرة للعمل في البيئات المغلقة، بهدف استكشاف الأنفاق قبل دخولها.

التحوّل الأكبر جاء مع ولاية رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي صاغ الخطة الخمسية المعروفة باسم "جدعون". هذه الخطة منحت التكنولوجيا موقع الصدارة، بوصفها أداة رئيسية لتعويض القصور الذي ظهر خلال حرب غزة عام 2014، حين تكبدت القوات البرية خسائر فادحة نتيجة ضعف الحماية وقلة الوسائل التقنية المساندة. ومنذ ذلك الوقت، تكثّف العمل على تطوير نماذج متعددة من الروبوتات الموجّهة من بُعد، سواء لنقل الإمدادات أو إخلاء الجرحى أو الدعم اللوجيستي.

في الحرب الراهنة على قطاع غزة، برز إدخال جرافة "باندا"، وهي نسخة معدلة من جرافة كاتربيلر D9، جرى تزويدها بأنظمة تحكم من بُعد لتعمل في أصعب الظروف الميدانية. هذه الجرافة عادةً ما تتقدّم القوات لفتح الطرق وتحمل العبء الأول من النيران والعبوات.

الانتقال الأوسع كان في عملية احتلال رفح، حيث استُخدمت المدرعة M113 المسيّرة للمرة الأولى عند وصول القوات الإسرائيلية إلى منطقة تل زعرب، غرب المدينة. وقد ظهرت حينها في مقدمة القوة الاستطلاعية مزوّدة بوسائل للرؤية والاستشعار، إضافةً إلى رشاش ثقيل يُدار من بُعد. ومع مرور الوقت، تحوّل استخدامها من مهام الاستطلاع إلى أدوار أشد خطورة، بعدما جرى تفخيخها وتحويلها إلى منصات انتحارية، أو تجهيزها لحمل روبوتات مفخخة أصغر حجماً.

هذا التطوّر يثير تساؤلات حول سبب التركيز المكثف على المدرعة M113 تحديداً، وتحويلها إلى أداة رئيسية في العمليات الجديدة، بدل الاكتفاء بوظيفتها الأصلية ناقلة جنود مدرعة.

عربة الكوارث

تسلَّمت إسرائيل أولى المدرعات من طراز إم 113 في مطلع السبعينيات، ولكن الدفعات الكبرى وصلت في أثناء الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول مع مصر عام 1973، وأطلق عليها الجيش اسم "بارديلاس"، وهي كلمة عبرية تعني الفهد، وعُرفت اعلامياً باسم "زيلدا".

وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على ستة آلاف مدرعة من هذا الطراز موزعةً على نحو 40 نموذجاً مختلفاً، منها ما هو مخصَّص لنقل الأفراد، والإسعاف، والدفاع الجوي، والصيانة، أو لأطقم الصواريخ المضادة للدروع، وعديد من النماذج الأخرى.

وقد مرت هذه المدرعة بأحداث مفصلية في تاريخ خدمتها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها عملية "كارثة ناقلات الجند المدرعة" في مايو/أيار 2004 حينما جرى تفجير لمدرعة إم 113 في الحادي عشر من مايو/أيار على مشارف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، أوقع ستة قتلى من طاقم المدرعة ونثر أشلاءهم في المكان.

في اليوم التالي أُطلقت قذيفة آر بي جي مضادة للدروع ضد قوة هندسية داخل مدرعة إم 113 تحمل مواد شديدة الانفجار، وتعمل خصيصاً لمكافحة الأنفاق المنتشرة على محور فيلادلفيا جنوب مدينة رفح، فأدى ضربها إلى تفتت المدرعات وتحول الجنود إلى أشلاء.

والحادثة الأبرز التي كانت مفرق طرق في تاريخ هذه المدرعة هي عملية أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، في حي التفاح شرقي مدينة غزة خلال حرب عام 2014 على قطاع غزة، بعد ضرب المدرعة بقذيفة آر بي جي ومقتل طاقمها.

بعد انتهاء حرب 2014 وعقب العملية المؤثرة ضد مدرعة إم 113، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي سحبها كلياً من الخدمة بعد تحقيق أجراه، خلص إلى أن المدرعة لا تصمد في وجه القذائف المضادة للدروع والعبوات الأرضية والجانبية.

ولم تعد المدرعة تُستخدم في العمليات الهجومية أو في النسق الأول، وبقيت تخدم في وحدات الدعم القتالي المختلفة، وقد قرر الاحتلال الإسرائيلي استبدال مدرعات نامير ومدرعة "إيتان" المدولبة التي دخلت الخدمة خلال الحرب الحالية على قطاع غزة، بها.

بعد إخراجها من العمليات القتالية، أُعيد توظيف المدرعة إم 113، على أنها منصة تعمل من بُعد، فقد نشطت برامج لتطويرها مسبقاً منذ عام 2013 ضمن فئة تسمى "RCV"، وهي اختصار "مركبة القتال الروبوتية"، وجرى تركيب حزمة تكنولوجية على المدرعة لتمكينها من العمل من بعد أو حتى بشكل مستقل بالكامل، واستُخدمت عملياتياً لأول مرة بشكل محدود في حرب 2014 في قطاع غزة حسبما ذكر موقع “ماكو”.

وقد برز اسم المدرعة مؤخراً في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بسبب استخدامها المكثف بوصفها يمكن التحكّم بها من بُعد، وبدأ استخدامها في العمليات الاستطلاعية وفي مقدمة الأرتال، وللقتال أحياناً من خلال الرشاش المزودة به، ولتحفيز المقاتلين في منطقة العمليات للخروج من مكامنهم والتعامل معها، ظناً منهم أنها مأهولة، مما يكشف عن مواضع وجودهم دون خسارة الجيش لجنوده.

استُخدم هذا النموذج بكثرة في مدينة رفح منذ مايو/أيار 2024، ولاحقاً في مدينة جباليا شمال القطاع.