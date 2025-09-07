وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان: "نقل رجل وامرأة مصابين بإصابات طفيفة إلى مستشفى يوسفتال في إيلات جراء سقوط الطائرة المسيّرة في مطار رامون"، فيما تحدثت صحيفة "معاريف" عن "إصابة عدة أشخاص آخرين بحالة هلع".

وتصاعدت أعمدة الدخان في المطار وسط حالة من الهلع بين إسرائيليين في المكان ومحيطه، وفقاً للصحيفة.

وقالت القناة 13 العبرية الخاصة إن "3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن، جرى اعتراضها اليوم (الأحد) من قِبل سلاح الجو في منطقة الحدود مع مصر".

واستدركت: "لكن بعد وقت قصير تسللت طائرة مسيّرة أخرى إلى داخل إسرائيل، وأصابت مباشرة مطار رامون"، وأضافت أن "فرق نجمة داوود الحمراء (خدمة الإسعاف) قدّمت أيضاً علاجاً أولياً لعدد من المصابين بحالة هلع".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل سقطت مسيرة أخرى أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون، حيث لم يتم تفعيل إنذارات".

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، أن سلاح الجو المُسيَّر التابع لها نفذ "عَملية عَسكرية واسِعَة بعدَد مِنَ الطّائِراتِ المُسيَّرَةِ استَهدَفَتْ أَهدافًا عَديدة في مَناطِقِ النَّقبِ وأُمِّ الرَّشراشِ (إيلات) وعَسقلانَ وأَسدودَ وَيافا (تل أبيب)".

وأوضح أن الاستهدافات جرت بواقع "طائِرَةٌ مُسيَّرَةٌ على مَطارِ رامونَ وقد أَصابَتِ المَطارَ بشَكلٍ مُباشرٍ بِفَضلِ اللهِ وتسببتْ في إيقافِ المطارِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ فيه، و3 طائِراتٍ مُسيَّرَة على هَدَفين عَسكريٍّين حساسين في النَّقب (دون تحديدهما)".

كما تم إطلاق "طائِرَةٌ مُسيَّرَةٌ على هَدَفٍ حَيويٍّ في عَسقلان، وطائِرَةٌ مُسيَّرَةٌ على مَطارِ اللُّدّ (بن غوريون)، وطائِرتانِ مُسيَّرتانِ على هَدَفٍ حَيويٍّ في مَنطقةِ أَسدودَ"، وفق البيان.