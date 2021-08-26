سياسة
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تركيا: قواتنا أدت مهامها بأفغانستان على أكمل وجه وسنكمل الإجلاء في أقرب وقت
أكد وزير الدفاع التركي أنّ القوات التركية أدّت مهامها في أفغانستان على أكمل وجه، وأنّ عمليات الإجلاء بدأت فعلياً، وأن أنقرة تسعى إلى إتمام الإجلاء في أقرب وقت.
تركيا: قواتنا أدت مهامها بأفغانستان على أكمل وجه وسنكمل الإجلاء في أقرب وقت
خلوصي أقار: عمليات الإجلاء تسير بالتنسيق بين وزارة الخارجية التركية والمؤسسات الأخرى المعنية / AA
26 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إنّ بلاده تسعى إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

وأوضح أقار، في تصريح صحفي بولاية موش شرق البلاد، أنّ القوات التركية أدّت مهامها في أفغانستان على أكمل وجه، وأنّ عمليات الإجلاء بدأت فعلياً، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أنّ القوات المسلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق، رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل.

وأردف: "أودّ أن أشكر أصدقاءنا وإخواننا في باكستان وطاجيكستان، وحلفاءنا الذين نعمل معهم في المنطقة، على دعمهم لأنشطتنا".

وأشار أقار إلى أنّ عمليات الإجلاء تسير بالتنسيق بين وزارة الخارجية التركية، والمؤسسات الأخرى المعنية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة طالبان مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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