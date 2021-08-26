أثارت السعودية مشاعل القحطاني، إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي غضب مواطنيها بعد نشر مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي سعودي وتتهمه بالتحرش.

وظهرت القحطاني في المقطع الذي صوّرته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتتبعها سيارة شرطة في العاصمة السعودية الرياض.

وبينما كان عناصر الشرطة يحاولون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وجهت القحطاني عبارات مسيئة للشرطي وتوعدت برفع دعوى تحرش ضده.

وقالت القحطاني في الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عناداً فيه".

وبعد انتشار الفيديو، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنّ الإجراءات النظامية الأولية اتُّخذت بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر وأُحيلت إلى النيابة العامة. في إشارة إلى القحطاني دون تسميتها.

وقال الكريديس، إنّ المرأة تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنها نشرت فيديو للواقعة عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.