سياسة
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بعد فيديو اتهمت فيه شرطياً بالتحرش.. كيف تعاملت السعودية مع مشاعل القحطاني؟
قال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إنّ الإجراءات النظامية الأولية اتُّخذت بحق المواطنة مشاعل القحطاني وأُحيلت إلى النيابة العامة، بعدما أثارت غضب مواطنيها إثر مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي سعودي وتتهمه بالتحرش.
بعد فيديو اتهمت فيه شرطياً بالتحرش.. كيف تعاملت السعودية مع مشاعل القحطاني؟
إجراءت سعودية بحق مشاعل القحطاني بعد فيديو الإساءة لشرطي واتهامه بالتحرش / مواقع التواصل
26 أغسطس 2021

أثارت السعودية مشاعل القحطاني، إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي غضب مواطنيها بعد نشر مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي سعودي وتتهمه بالتحرش.

وظهرت القحطاني في المقطع الذي صوّرته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتتبعها سيارة شرطة في العاصمة السعودية الرياض.

وبينما كان عناصر الشرطة يحاولون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وجهت القحطاني عبارات مسيئة للشرطي وتوعدت برفع دعوى تحرش ضده.

وقالت القحطاني في الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عناداً فيه".

وبعد انتشار الفيديو، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنّ الإجراءات النظامية الأولية اتُّخذت بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر وأُحيلت إلى النيابة العامة. في إشارة إلى القحطاني دون تسميتها.

وقال الكريديس، إنّ المرأة تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنها نشرت فيديو للواقعة عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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