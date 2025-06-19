وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على تطبيق تليغرام، أن بلاده نفذت عملية تبادل أخرى لجنود أسرى مع روسيا.

وأضاف: “نواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء الأوكرانيين”، مقدما شكره لكل من ساهم في إنجاح عملية التبادل.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، استعادة مجموعة من الجنود الروس الأسرى من الأراضي الخاضعة لسيطرة إدارة كييف، وذلك في إطار اتفاقات إسطنبول.

وأشارت إلى تسليم الجانب الأوكراني مجموعة من الجنود الأوكرانيين الأسرى مقابل ذلك.

وأضافت: "الجنود الروس الأسرى موجودون في بيلاروسيا، ويتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم. وسيُنقَلون لاحقاً إلى روسيا لتلقّي العلاج في المراكز الصحية التابعة للوزارة".

ولم يتطرق البيان إلى عدد الجنود الأسرى المُفرَج عنهم من كلا الجانبين.

واستضافت تركيا في 2 يونيو/حزيران مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى، وتسليم جثامين نحو 6 آلاف جندي أوكراني.

وفي 9 يونيو/حزيران نُفّذت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للجنود الذين تقلّ سنّهم عن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.