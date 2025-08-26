وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية): "سقط ستة شهداء من عناصر الجيش العربي السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيَّرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق".

يأتي هذا التصعيد بعد مقتل شخص، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقل شاباً، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق "الإخبارية السورية".