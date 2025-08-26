وأكدت الوزارة في بيان ضرورة ضمان وقف هذه الهجمات التي تقوّض مساعي إرساء الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

كما شدّدت على أهمية مواصلة تقديم الدعم للحكومة السورية في جهودها الرامية لضمان السلام والرفاه في البلاد.

أيضا أكدت الخارجية مواصلة دعم رؤيتها لسوريا خالية من الإرهاب، وينعم شعبها بالأمن، وتحافظ على وحدة أراضيها، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وخلال أغسطس/آب الجاري، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، كان آخرها فجر الثلاثاء، قبل أن تعلن دمشق مقتل أحد مواطنيها في قصف إسرائيلي لمنزل.